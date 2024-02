Stand: 17.02.2024 12:23 Uhr Nach 800-m-Aus: Wellbrock erreicht Finale über 1500 m

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock (Bremen) ist bei der Schwimm-WM in Doha nach seinem Fehlstart in die Beckenwettbewerbe souverän in das Finale über 1500 m Freistil eingezogen. Der 26-Jährige schlug in 14:48,43 Minuten als Schnellster der Vorläufe an und hat damit im Endlauf am Sonntag (17.16 Uhr MEZ) die Chance, seine erste Medaille in Katar zu gewinnen und sich vorzeitig für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Auch Sven Schwarz (Hannover) erreichte als Fünfter (14:53,08 Minuten) das Finale. | 17.02.2024 12:23