NBA: Schröder verspielt mit Lakers 17-Punkte-Vorsprung

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA mit den Los Angeles Lakers den möglichen sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. Beim 115:116 gegen die Indiana Pacers gab der NBA-Rekordmeister eine 17-Punkte-Führung im letzten Viertel aus der Hand. Der Braunschweiger Schröder spielte erneut von Beginn an und verbuchte acht Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds. | 29.11.2022 11:00