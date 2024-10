Stand: 24.10.2024 07:51 Uhr NBA: Schröder verliert mit Nets zum Auftakt - Sieg für Theis

Frust und Freude bei den norddeutschen Basketball-Weltmeistern zum Start in die neue NBA-Saison: Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder unterlag am Mittwoch (Ortszeit) mit seinen Brooklyn Nets bei seinem Ex-Club Atlanta Hawks mit 116:120. Der gebürtige Braunschweiger kam zum Saisonauftakt auf 13 Punkte, sieben Assists und drei Rebounds. Der Salzgitteraner Daniel Theis eröffnete die neue Saison für die New Orleans Pelicans mit einem Korbleger nach 18 Sekunden. Insgesamt kam er beim 123:111 gegen die Chicago Bulls auf acht Punkte, zwei Rebounds und drei Assists. | 24.10.2024 07:51