Stand: 30.04.2025 07:57 Uhr NBA: Schröder verhindert mit Detroit Pistons frühes Play-offs-Aus

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und seine Detroit Pistons haben sich die Chance aufs Weiterkommen in den NBA-Play-offs erhalten. Im fünften Spiel der Achtelfinal-Serie ("best of seven") siegte das Team des Braunschweigers bei den New York Knicks mit 106:103 (49:50) und verkürzte auf 2:3. Anders als bei den beiden knappen Heimniederlagen zuvor brachten die Pistons ihre Führung diesmal über die Zeit. Der 31-jährige Schröder steuerte von der Bank 14 Punkte bei. Spiel sechs findet am frühen Freitagmorgen wieder in Michigan statt. | 30.04.2025 07:55