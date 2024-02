Stand: 15.02.2024 08:09 Uhr NBA: Schröder und die Nets werden deklassiert

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben in der nordamerikanischen NBA eine herbe Pleite kassiert. Das neue Team des Braunschweigers wurde beim 86:136 gegen die Boston Celtics deklassiert. Durch die zweite Niederlage in Serie haben sich die Playoff-Aussichten für die Nets verschlechtert. Schröder stand erstmals in der Startaufstellung, kam in einer komplett enttäuschenden Mannschaft allerdings lediglich auf vier Zähler. Daniel Theis (Salzgitter) kam beim 130:125-Sieg der Los Angeles Clippers bei den Golden State Warriors nicht zum Einsatz. | 15.02.2024 08:09