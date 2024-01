Stand: 08.01.2024 07:56 Uhr NBA: Schröder siegt mit den Raptors, Theis verliert Stadtduell

Die Toronto Raptors um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder haben nach ihrem gelungenen Start ins neue Jahr den nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Bei den Golden State Warriors gewannen die Kanadier mit 133:118, es war für Toronto der dritte Sieg aus vier Spielen in 2024. Schröder kam wie zuletzt von der Bank, in gut 28 Minuten verbuchte der Braunschweiger 13 Punkte und vier Assists. Daniel Theis aus Salzgitter kam beim 103:106 der Los Angeles Clippers im Stadtduell mit den L.A. Lakers nur gut neun Minuten zum Einsatz, der Weltmeister erzielte zwei Punkte und drei Rebounds. | 08.01.2021 07:55