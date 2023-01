Stand: 10.01.2023 08:14 Uhr NBA: Schröder schwach, Lakers verlieren

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat nach zuvor fünf Siegen in Serie mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder eine Niederlage kassiert. Bei den Denver Nuggets gab es ein 109:122. Starter Schröder traf nur drei von 13 Würfen aus dem Feld, alle fünf Dreierversuche gingen daneben. Am Ende schlugen für den gebürtigen Braunschweiger 14 Punkte zu Buche. | 10.01.2023 08:13