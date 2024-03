Stand: 30.03.2024 10:25 Uhr NBA: Schröder mit sieben Dreiern beim Sieg der Brooklyn Nets

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit einem Dreier-Festival die kleinen Play-off-Chancen der Brooklyn Nets am Leben erhalten. Beim 125:108 gegen die Chicago Bulls trafen die Nets in der zweiten Hälfte gleich 18-mal aus der Distanz und stellten so einen NBA-Rekord auf. Schröder (27 Punkte) kam im heimischen Barclays Center auf sieben verwandelte Dreier. Der frühere Quakenbrücker Isaiah Hartenstein verlor derweil mit den New York Knicks mit 126:130 n.V. gegen die San Antonio Spurs. | 30.03.2024 09:40