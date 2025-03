Stand: 02.03.2025 09:58 Uhr NBA: Schröder gewinnt mit Pistons gegen Ex-Club

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Detroit Pistons sind in der NBA wieder auf Erfolgskurs. Das neue Team des Weltmeisters gewann 115:94 gegen die Brooklyn Nets, nachdem es zuletzt nach acht Siegen in Serie mal wieder verloren hatte. Der Braunschweiger kam in der Partie gegen seinen Ex-Club von der Bank auf sieben Punkte und fünf Assists und war damit wichtiger Teil eines ausgeglichenen Teams. Kein Pistons-Spieler erzielte mehr als 20 Punkte, dafür punkteten sechs zweistellig. | 02.03.2025 09:58