Stand: 06.12.2024 08:59 Uhr NBA: Pelicans holen fünften Sieg, aber Theis fehlt verletzt

Die New Orleans Pelicans haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Das Team von Weltmeister Daniel Theis gewann mit 126:124 gegen die Phoenix Suns. Der Salzgitteraner verpasste die Partie allerdings wegen Nackenproblemen. Wie lange er ausfällt, war zunächst nicht bekannt. Der deutsche Rookie Ariel Hukporti (Stralsund) kam beim 125:101 seiner New York Knicks gegen die Charlotte Hornets zu einem Kurzeinsatz, seinem zehnten Spiel in der NBA. | 06.12.2024 08:59