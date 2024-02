Stand: 20.02.2024 21:17 Uhr NBA: Interimscoach bleibt Schröder-Trainer bei den Nets

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets gehen mit einem Interimstrainer in die restliche Saison in der NBA. Wie das Team aus New York am Dienstag bekannt gab, wird der bisherige Assistenztrainer Kevin Ollie die Rolle von Jacque Vaughn übernehmen. Der Headcoach war am Montag entlassen worden. Brooklyn (21:33 Siege) reagierte damit auf die unbefriedigende sportliche Lage. Das neue Team des gebürtigen Braunschweigers droht als elftbestes im Osten die Play-offs zu verpassen. | 20.02.2022 21:17