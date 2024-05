Stand: 13.05.2024 08:39 Uhr NBA: Hartensteins Knicks kassieren zweite Pleite gegen Pacers

Nach einem kapitalen Fehlstart hat Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks in den NBA-Play-offs den Ausgleich kassiert. Bei den Indiana Pacers unterlag das Basketballteam um den deutschen Nationalspieler im vierten Viertelfinale der Profiliga mit 89:121. Das Team des ehemaligen Quakenbrückers enttäuschte vor der Pause auf ganzer Linie: Nach dem ersten Viertel stand es 14:34, zur Halbzeit 41:69. In der Best-of-seven-Serie steht es 2:2. Das fünfte Duell findet am Dienstag (Ortszeit) in New York statt, die Knicks haben ihre ersten beiden Heimspiele gewonnen. | 13.05.2024 08:39