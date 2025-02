Stand: 14.02.2025 08:10 Uhr NBA: Hartenstein und Oklahoma mit seltener Niederlage

Isaiah Hartenstein hat mit den Oklahoma City Thunder (OKC) in der NBA eine seltene Niederlage kassiert. Das Team des ehemaligen Quakenbrückers unterlag bei den Minnesota Timberwolves mit 101:116, es war die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen in Serie und überhaupt erst die zehnte der Saison. 44 Siege hat OKC bereits eingefahren und steht damit an der Spitze der Western Conference. Hartenstein gelang ein Double-Double, als Center kam er auf zehn Punkte und zwölf Rebounds. Bester Werfer für Oklahoma war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander mit 24 Punkten. | 14.02.2025 08:09