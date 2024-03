Stand: 16.03.2024 11:19 Uhr NBA: Erneute Niederlage für Theis

Daniel Theis (Salzgitter) und die Los Angeles Clippers schwächeln in der nordamerikansichen Basketball-Liga NBA und kassierten beim 104:112 bei den New Orleans Pelicans die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Mit 42:24 Siegen liegen die Clippers auf Platz vier der Western Conference und haben drei Siege Vorsprung auf Platz sieben. Weltmeister Theis trat in New Orleans kaum in Erscheinung, ein Rebound und ein Foul waren die einzigen zählbaren Ereignisse an seinem Arbeitstag. | 16.03.2024 11:18