Stand: 02.01.2025 08:32 Uhr NBA: Elfte Niederlage in Serie für Theis und New Orleans

Basketball-Weltmeister Daniel Theis erlebt in der NBA weiter eine Saison zum Vergessen. Der 32-jährige Salzgitteraner kassierte im ersten Spiel des neuen Jahres mit seinen New Orleans Pelicans bereits die elfte Niederlage in Serie. Das Tabellenschlusslicht der Western Conference verlor gegen die Miami Heat mit 108:119. Theis blieb bei dem neuerlichen Rückschlag ohne Punkte. Aktuell sind die Pelicans ligaweit das schlechteste Team. | 02.01.2025 08:18