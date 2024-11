Stand: 07.11.2024 09:31 Uhr NBA: Dritte Pleite in Folge für Theis

Für Center Daniel Theis (Salzgitter) gab es in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine erneute Pleite. Bei der 122:131-Heimniederlage gegen die Cleveland Cavaliers - das mit neun Siegen einzig noch ungeschlagene NBA-Team - hielt New Orleans die Partie zwar bis zur Halbzeit ausgeglichen, doch die Cavs zogen im dritten Viertel davon. Theis blieb in seinen sechs Minuten auf dem Feld ohne Punkte, es war die dritte Pleite für die Pelicans in Serie. | 07.11.2024 09:31