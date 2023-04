Stand: 25.04.2023 08:15 Uhr NBA: Drei Matchbälle für Schröder und die Lakers

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Kalifornier setzten sich zu Hause mit 117:111 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies durch und stellten in der "Best of seven"-Serie auf 3:1. In der Nacht auf Donnerstag bietet sich für L.A. nun die Chance, in Memphis alles klarzumachen. Der gebürtige Braunschweiger Schröder erzielte zwölf Punkte. | 25.04.2023 08:14