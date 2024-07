Stand: 06.07.2024 20:21 Uhr NBA: Center Hartenstein geht zu den Oklahoma City Thunder

Center Isaiah Hartenstein zieht es in der nordamerikanischen Basketballliga NBA zu den Oklahoma City Thunder. Das gab der Club aus der Hauptstadt des US-Bundesstaates Oklahoma am Sonnabend auf "X", ehemals Twitter, bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Bezug auf mehrere Medien, dass Hartenstein einen Vertrag für drei Jahre und 87 Millionen US-Dollar bei den Thunder unterschrieben habe. Seine Karriere hatte der 26-Jährige, der zuletzt bei den New York Knicks gespielt hatte, im niedersächsischen Quakenbrück begonnen. | 06.07.2024 20:20