Stand: 30.08.2023 13:43 Uhr Möser verlängert bei den Grizzlys Wolfsburg

Eishockey-Nationalspieler Janik Möser hat seinen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig bis 2026 verlängert. Das gab der Halbfinalist der Vorsaison am Mittwoch bekannt. Der 27 Jahre alte Verteidiger spielt seit 2020 bei den Niedersachsen. "Wir können mit dieser Mannschaft in den nächsten Jahren viel erreichen", sagte Möser, der in der DEL bislang 132 Partien für Wolfsburg absolvierte und dabei auf zwei Tore und 13 Vorlagen kam. | 30.08.2023 13:42