Stand: 13.05.2024 13:28 Uhr Mittelfußbruch: Wolfsburgs Youngster Pejcinovic fällt aus

Für Dzenan Pejcinovic war die 0:2-Niederlage des VfL Wolfsburg beim FC Bayern München am Sonntag doppelt bitter. Der Youngster hat sich bei seinem Kurzeinsatz in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung zugezogen, die am Montag als Mittelfußbruch diagnostiziert wurde. "Ich wollte ihm was Gutes tun. Das hat aber nicht funktioniert", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl, der den 19 Jahre alten Stürmer der 85. Minute eingewechselt hatte. Es war der vierte Bundesliga-Einsatz von Pejcinovic, der nun erst einmal operiert werden muss. | 13.05.2024 13:27