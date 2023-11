Stand: 10.11.2023 14:44 Uhr Mischa Zverev zur Kontroverse: "Alte Tennisbälle zurückholen"

Der Frust der Tennis-Topspieler über die neuen "Wuschelbälle" auf der ATP- und WTA-Tour hält an. Dies bestätigte Mischa Zverev im "Tennis Channel". "Die Bälle und Beläge sind so langsam geworden, dass die Spieler wirklich unzufrieden sind. Die meckern permanent", sagte Alexander Zverevs älterer Bruder und Manager, der selbst über Jahre auf der Tour gespielt hat. "Man hat jetzt schöne lange Ballwechsel, aber das geht auf die Schultern und die Gelenke, und die Matches dauern einfach so lange", fügte Zverev an: "Das gab es früher nicht, das ist ein Riesenthema." Seiner Meinung nach sollten die Verantwortlichen "die alten Bälle wieder zurückholen, die es vor zehn, 15 Jahren gab". | 10.11.2023 14:44