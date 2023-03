Stand: 26.03.2023 18:54 Uhr Meppens Fußballerinnen patzen in Potsdam

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Der Aufsteiger unterlag am 16. Spieltag beim bis dahin noch sieglosen Tabellenletzten Turbine Potsdam mit 1:3 (1:1). Dabei waren die Emsländerinnen in der 15. Minute durch einen Kopfball von Lisa-Marie Weiss in Führung gegangen. Jessica De Filippo mit einem Doppelpack (35./66.) und Sophie Weidauer (50.) sorgten aber für den Erfolg der Gastgeberinnen. Ergebnisse und Tabelle | 26.03.2023 17:58