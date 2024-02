Stand: 20.02.2024 18:59 Uhr Medienbericht: Kroos-Entscheidung über DFB-Comeback naht

Toni Kroos wird einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen eine Entscheidung über seine mögliche Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft zur Heim-EM treffen. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid werde seinen Entschluss noch vor den Länderspielen am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande zumindest intern mitteilen, schrieb das Portal "The Athletic". Sollte der gebürtige Greifswalder zu einem Comeback bereit sein, könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn am 14. März für die beiden Partien berufen. | 20.02.2022 18:59