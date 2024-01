Stand: 30.01.2024 17:44 Uhr Medien: Werder vor Leihe von Lyons Alvero

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler offenbar fündig geworden: Wie die französische Sportzeischrift "L'Equipe" berichtet, spielt Skelly Alvero in der Rückrunde für den SVW, danach haben die Norddeutschen eine Kaufoption, die zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen soll. Der 21-Jährige steht seit Sommer 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag und machte in dieser Saison acht Spiele in der Ligue 1 und erzielte dabei einen Treffer. Zu- und Abgänge der Bundesliga-Nordclubs | 30.01.2024 17:44