Stand: 03.07.2023 19:49 Uhr Medien: Nationalspieler Halstenberg will zu Hannover 96 wechseln

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg möchte offenbar von Pokalsieger RB Leipzig zu seinem Heimatclub Hannover 96 zurückkehren. "Bild" und "kicker" berichteten am Montag, dass der 31 Jahre alte Abwehrspieler die Leipziger Clubführung bereits über diesen Wunsch informiert habe. Seit Mai ist das Interesse des Zweitligisten an einer Rückholaktion des gebürtigen Laatzeners bekannt. Halstenberg spielte bis 2011 in der Jugendabteilung und in der U23 von 96. Sein Vertrag bei RB läuft 2024 aus. | 03.07.2023 19:48