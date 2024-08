Stand: 06.08.2024 14:46 Uhr Medien: Holstein Kiels Aufstiegsheld Rothe vor Wechsel zu Union Berlin

Der in der vergangenen Saison von Borussia Dortmund an Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel ausgeliehene Linksverteidiger Tom Rothe steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Union Berlin. Demnach ist der gebürtige Rendsburger bereits auf dem Weg zum Medizincheck bei den Köpenickern. Als Ablösesumme für den 19-Jährigen sind fünf Millionen Euro im Gespräch. Rothe hatte in der vergangenen Spielzeit 33 Zweitliga-Partien für die KSV bestritten. Der Leihvertrag mit der Borussia war anschließend ausgelaufen. | 06.08.2024 14:45