Stand: 10.06.2023 17:39 Uhr Medien: Borussia Dortmund an Wolfsburgs Felix Nmecha interessiert

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert. Der BVB ist auf der Suche nach Ersatz für den für 103 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham. Ein Großteil der Summe soll wieder in die Mannschaft investiert werden. Nationalspieler Nmecha soll einer der Kandidaten des deutschen Vizemeisters sein. Aktuell pausiert der 22-Jährige wegen einer Prellung am Sprunggelenk. | 10.06.2023 17:31