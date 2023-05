Stand: 15.05.2023 13:02 Uhr Marmoush wechselt vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Omar Marmoush zur kommenden Saison verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 24-Jährige ablösefrei vom VfL Wolfsburg an den Main und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der ägyptische Nationalspieler (17 Spiele, vier Tore) stand zuvor insgesamt sechs Jahre in Wolfsburg unter Vertrag. Für den VfL absolvierte er wettbewerbsübergreifend bislang 46 Pflichtspiele, 34 davon in dieser Saison (sechs Tore). | 15.05.2023 12:26