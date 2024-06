Stand: 07.06.2024 14:58 Uhr Mahmoud verlängert bei den Werder-Frauen

Die Fußballerinnen von Werder Bremen treiben die Planungen für die kommende Saison in der Bundesliga weiter voran. In Offensivakteurin Tuana Mahmoud verlängerte die sechste Spielerin der Grün-Weißen ihren Vertrag über den Sommer hinaus. Das 21 Jahre alte Eigengewächs hat bereits mehr als 60 Erstligapartien für die Werder-Frauen bestritten. Zuvor hatten bereits Michelle Ulbrich, Hanna Nemeth, Juliane Wirtz, Saskia Matheis und Ricarda Walkling ihre Arbeitspapiere an der Weser erneuert. | 07.06.2024 14:57