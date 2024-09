Stand: 11.09.2024 08:36 Uhr MV-Landespokal: Hansa nach Neustrelitz, Wismar empfängt Greifswald

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock tritt in der Dritten Runde des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Oberligisten TSG Neustrelitz an. Das ergab die Auslosung der Spiele am Dienstagabend. Auch Titelverteidiger Greifswalder FC bekommt es mit einem Fünftligisten zu tun. Das Team von Trainer Lars Fuchs reist zum FC Anker Wismar. Beide Partien sind für den 12. Oktober terminiert. | 11.09.2024 08:35