Stand: 16.10.2024 10:34 Uhr Lys zieht ins Viertelfinale von Osaka ein

Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Osaka das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-118. aus Hamburg gewann in Japan auch ihr zweites Match im Hauptfeld. Beim 7:6 (9:7), 3:6, 7:5 über McCartney Kessler (USA) bewies die 22-Jährige nicht zuletzt Nervenstärke. Nächste Gegnerin von Lys ist die Japanerin Aoi Ito. Lys hat schon jetzt positiv überrascht. Denn die nach einer Niederlage in der Qualifikation war sie nur als Lucky Loser weitergekommen. | 16.10.2024 10:11