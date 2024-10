Stand: 27.10.2024 18:33 Uhr Lüneburger Volleyballer gegen Karlsruhe mit dem sechsten Sieg

Die Männer der SVG Lüneburg haben am Sonntag den sechsten Sieg im siebten Spiel in der Volleyball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen bezwangen die Baden Volley Karlsruhe mit 3:1 Sätzen (25:16, 23:25, 25:21, 25:13). Mit dem Erfolg stehen die Lüneburger an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Der aktuelle Zweite, die Berlin Volleys, hat allerdings erst sechs Partien ausgetragen. Ergebnisse und Tabelle | 27.10.2024 18:33