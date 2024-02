Stand: 03.02.2024 19:45 Uhr Lüneburg bleiben Zweiter: SVG-Volleyballer besiegen Dachau klar

Die Volleyballer der SVG Lüneburg bleiben ärgster Verfolger von Bundesliga-Tabellenführer Berlin Volleys. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den ASV Dachau in knapp 60 Minuten sehr souverän mit 3:0 (25:12, 25:19, 25:15) und haben zumindest vorübergehend vier Punkte Vorsprung auf in der Tabelle folgenden VfB Friedrichshafen. Allerdings haben viele Teams - wie auch die Grizzlys Giesen - noch weniger Spiele als Lüneburg. Übersicht | 03.02.2022 20:35