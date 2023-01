Stand: 20.01.2023 11:14 Uhr Lübecks Skorupa: Beißattacke bei der Handball-WM

Dem für die USA spielenden Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa vom Handball-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau droht bei der WM in Schweden in Polen eine Sperre. Der Kreisläufer biss beim Hauptrundenspiel gegen Bahrain seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad in den Arm. Skorupa wurde in der 40. Minute mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen, am Ende unterlagen die USA in Malmö 27:32. Weil der 23-Jährige nach Ansicht der Videobilder zudem die Blaue Karte sah, könnte noch eine Disziplinarstrafe in Form einer Sperre für weitere Spiele folgen. | 20.01.2023 11:04