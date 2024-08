Stand: 15.08.2024 19:55 Uhr Ludwig/Lippmann folgen Müller/Tillmann ins EM-Achtelfinale

Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden erreicht. Die 38-jährige Hamburgerin, die ihren Rücktritt angekündigt hat, und Lippmann setzten sich in Arnheim in der ersten K.o.-Runde gegen die Niederländerinnen Brecht Piersma und Wies Berkhuis mit 21:16, 21:19 durch. Auch Ludwigs ehemalige Partnerin Margareta Kozuch (Hamburg) zog mit Sarah Schneider über den Umweg in die Runde der letzten 16 Duos ein. Das hatte Svenja Müller (Hamburg) mit Cinja Tillmann als Gruppensiegerinnen schon vorzeitig geschafft. | 15.08.2024 19:54