Ludwig/Lippmann bei Beachvolleyball-Turnier in Hamburg im Hauptfeld

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann das Hauptfeld beim Elite-16-Turnier der Beach Pro-Tour in Hamburg erreicht. Das in der Hansestadt trainierende Duo setzte sich am Mittwoch in der Qualifikation gegen die Olympia-Dritten Anouk Verge-Depre/Joana Mäder aus der Schweiz glatt mit 21:14, 21:12 durch. Am Vormittag hatten die beiden in der ersten Qualifikationsrunde Lea Kunst und Leonie Körtzinger (Hamburg) in zwei Sätzen bezwungen. | 16.08.2023 21:12