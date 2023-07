Stand: 05.07.2023 10:37 Uhr Lindskog verlässt SG Flensburg-Handewitt

Der schwedische Handball-Profi Anton Lindskog verlässt den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und wechselt nach Dänemark. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, schließt sich der 29-Jährige dem Spitzenclub GOG Gundme an. Lindskogs Vertrag in Flensburg wäre noch ein Jahr gültig gewesen. Der Kreisläufer war 2021 von der HSG Wetzlar gekommen, konnten sich aber auch wegen dauerhafter Rückenprobleme bei der SG nie richtig durchsetzen. | 05.07.2023 10:26