Stand: 27.11.2022 10:55 Uhr Kunstturnen: Vize-Weltmeister Dauser mit Vinnhorst im DM-Finale

Mit Barren-Vizeweltmeister Lukas Dauser an der Spitze hat der TuS Vinnhorst den Endkampf um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft am 3. Dezember in Neu-Ulm erreicht. Das Team aus Hannover setzte sich am letzten Bundesliga-Wettkampftag mit 40:19 gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau durch und trifft im Finale auf den SC Cottbus, der beim Absteiger Siegerländer KV mit 54:16 gewann. | 27.11.2022 10:55