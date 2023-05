Stand: 10.05.2023 13:10 Uhr Kruse will zurück in die Fußball-Bundesliga

Der frühere Nationalspieler Max Kruse sucht zur kommenden Saison einen neuen Verein. "Meiner Meinung nach ist meine Fußballerzeit noch nicht am Ende angekommen. Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück", sagte der 35-Jährige im Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Ein Problem sei, dass Verantwortliche in den Vereinen Bedenken hätten, wenn es um ihn gehe. "Vorurteile, was meine Fitness angeht, sind ja nicht weniger geworden dadurch, dass ich ein halbes Jahr keinen Club hatte", so der arbeitslose Profi. Kruse war beim VfL Wolfsburg im vergangenen September von Trainer Niko Kovac aus dem Kader gestrichen worden, im November wurde sein Vertrag aufgelöst. | 10.05.2023 13:07