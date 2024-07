Stand: 29.07.2024 18:43 Uhr Korpatsch bei Olympia auch im Doppel ausgeschieden

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist bei den Olympischen Spielen in Paris auch im Doppelwettbewerb ausgeschieden. An der Seite von Tatjana Maria (Bad Saulgau) verlor die Hamburgerin am Montagabend gegen die argentinische Paarung Nadia Podoroska und Maria Lourdes Carle mit 3:6, 0:6. Am Sonntag hatte Korpatsch ihr Erstrundenspiel im Einzel gegen Wang Xinyu (China) ebenfalls deutlich in zwei Sätzen verloen. Maria war in ihrem Match gegen Carle sogar ohne jeglichen Spielgewinn geblieben. | 29.07.2024 18:42