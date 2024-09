Stand: 24.09.2024 12:14 Uhr Kiew-Fans rechts? Dynamo-Präsident hält HSV- Kritik für "unfair"

Der ukrainische Fußball-Club Dynamo Kiew hat sich nach der Kritik einiger Fans des Hamburger SV von rechtem Gedankengut distanziert. "Ich respektiere die Fans von Hamburg, aber diese Proteste sind unfair", sagte Präsident Igor Surkis dem "Hamburger Abendblatt". "Der Fußballverein Dynamo Kiew hat in seiner Geschichte nie ein diskriminierendes Verhalten gegenüber irgendjemandem an den Tag gelegt, weder gegenüber Fußballspielern, Vereinsmitarbeitern noch gegenüber normalen Fans", fügte er vor der Partie von Dynamo am Mittwoch (21 Uhr) gegen Lazio Rom hinzu. | 24.09.2022 12:19