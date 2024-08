Stand: 11.08.2024 12:21 Uhr Kieler Windsurferin Erpenstein zur Saison-Halbzeit auf Titelkurs

Die Kielerin Lina Erpenstein bleibt die Aufsteigerin der Saison der Windsurf-Profitour PWA. Seit vielen Jahren auf dem Sprung an die Spitze, hatte die 27-Jährige im April ihren ersten Weltcup-Sieg in Chile errungen. Jetzt besiegte sie beim Weltcup in Teneriffa im Finalduell Iballa Moreno in der Windsurf-Königsdisziplin "Wave". Die Spanierin hatte zuvor die 23-malige Weltmeisterin Sarah-Quita Offringa von der niederländische Karibikinsel Aruba ausgeschaltet. Erpenstein erhöhte mit dem Sieg ihre Chancen auf ihren ersten WM-Titel. Sie führt die Weltrangliste zur Saisonhalbzeit vor den Spanierinnen Maria Morales Navarro und Alexia Kiefer Quintana an. | 11.08.2024 12:19