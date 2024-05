Stand: 20.05.2024 11:39 Uhr Kiel-Kapitän Sander wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Kapitän Philipp Sander wird Holstein Kiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verlassen und zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Den Transfer bestätigten die Kieler am Montag. Die Gladbacher nutzen für diesen Transfer eine Ausstiegsklausel, die in dem ursprünglich noch bis 2027 laufenden Vertrag des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers eingebaut war. | 20.05.2024 11:37