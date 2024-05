Stand: 27.05.2024 15:08 Uhr Kerber startet am Dienstagmittag in die French Open

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) startet am Dienstag in die French Open in Paris. Kerber trifft im zweiten Match nach 11 Uhr auf Platz 6 auf die Niederländerin Arantxa Rus, die im vergangenen Jahr beim WTA-Tennis-Turnier in Hamburg triumphierte. Schon vor Kerber ist Tamara Korpatsch am Dienstag gefordert. Das Match der Hamburgerin gegen Ashlyn Krueger (USA) beginnt um 11 Uhr. | 27.05.2024 15:04