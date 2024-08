Stand: 01.08.2024 12:05 Uhr Kerber für Verbandsjob offen - Mentorenrolle denkbar

Angelique Kerber wird nach dem Ende ihrer Karriere dem Tennis treu bleiben und kann sich eine Rolle als Mentorin vorstellen. "Das wäre auf jeden Fall eine Aufgabe, die mir Spaß machen würde", sagte die 36 Jahre alte Kielerin bei den Olmpischen Spielen in Paris. "So viel Erfahrung, die ich gesammelt habe über die Jahre, so viele Auf und Abs, durch die ich gegangen bin, das würde ich extrem gern weitergeben." Auch einen Job als Trainerin will Kerber nicht ausschließen. | 01.08.2024 12:02