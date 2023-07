Stand: 03.07.2023 08:27 Uhr Kerber bereitet sich mit TV-Studium aufs Tennis-Comeback vor

Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste Angelique Kerber hat während ihrer Schwangerschaft und in den ersten Monaten als Mutter ihre Konkurrentinnen im TV ganz genau unter die Lupe genommen. "In den letzten Monaten habe ich mir viele Matches angeschaut und habe dadurch das eine oder andere von den Gegnerinnen für mich mitgenommen", sagte die Kielerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Man sieht komplett aus einem anderen Blickwinkel, anders, als wenn du mit den Spielerinnen trainierst." Am 25. Februar kam Kerbers Tochter Liana zur Welt. Die 35-Jährige will im kommenden Jahr auf die WTA-Tour zurückkehren. | 03.07.2023 08:04