Stand: 22.06.2024 14:50 Uhr Kerber bereit für Olympia in Paris

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber kann fest mit den Olympischen Spielen in Paris im Sommer planen. "Ich habe alle Kriterien sozusagen erfüllt und freue mich, nach Wimbledon dann Richtung Olympia zu blicken", sagte die 36-Jährige am Sonnabend am Rande des WTA-Turniers in Bad Homburg. Der DOSB nominiert am Dienstag offiziell die deutschen Tennis-Spieler für Paris. Kerber will dort mit Alexander Zverev im Mixed antreten. | 22.06.2024 14:50