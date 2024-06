Stand: 03.06.2024 20:24 Uhr Keine Wildcard: BBL-Saison 2024/2025 nur mit 17 Clubs

In der Basketball-Bundesliga werden in der neuen Saison nur 17 Teams spielen. Für die beiden sportlichen Absteiger Tübingen und Crailsheim rücken lediglich die Frankfurt Skyliners nach. Der zweite sportliche Aufsteiger, Karlsruhe Lions, hat keine Lizenz beantragt. Während in den vergangenen Jahren eine Wildcard an ein 18. Team vergeben wurde, entschied die Bundesliga in einer kurzfristig einberufenen außerordentlichen Tagung, diesmal kein entsprechendes Verfahren zu eröffnen und mit einer 17er-Liga in die kommende Saison zu gehen. | 03.06.2024 20:11