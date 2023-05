Stand: 30.05.2023 16:34 Uhr Erfolgstrainer Moors verlässt Göttinger Basketballer

Basketball-Bundesligist BG Göttingen verliert nach drei Jahren seinen Erfolgstrainer Roel Moors. Der 44 Jahre alte Belgier verlasse die Niedersachsen auf eigenen Wunsch, "um sich einem deutlich finanzstärkeren Club anzuschließen", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der BG. Um welchen Club es sich handelt, verrieten die Göttinger nicht. Moors kam 2020 von Brose Bamberg nach Göttingen. In dieser Saison führte er den Club zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder in die Playoff-Runde der besten acht Bundesliga-Teams. | 30.05.2023 16:34