Stand: 29.10.2024 14:10 Uhr Jahresbericht: Mehr Straftaten und Verletzte rund um Bundesligaspiele

Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei sieht im deutschen Fußball eine "Verschlechterung der Sicherheitslage". Das geht aus dem Jahresbericht der ZIS zur Saison 2023/24 hervor. Die Polizei zählte in der vergangenen Spielzeit rund um Partien von der 1. bis zur 3. Liga 7.351 Straftaten. Das sei ein Anstieg von 12,2 Prozent im Vergleich zur Saison 2022/2023. Auch die Zahl der Verletzten nahm zu. Laut dem Bericht wurden in der vergangenen Saison 1.338 Personen verletzt (plus 13,8 Prozent), darunter 306 Polizeibeamte und 160 Ordnungskräfte. Bei denen habe sich die Zahl sogar fast verdoppelt. | 29.10.2024 14:08